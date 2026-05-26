Atelier de céramique sur le thème du modelage à l’épanouissement créatif par les Céramiques de Blue Les céramiques de Blue Poullan-sur-Mer
Atelier de céramique sur le thème du modelage à l’épanouissement créatif par les Céramiques de Blue Les céramiques de Blue Poullan-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.
Poullan-sur-Mer
Atelier de céramique sur le thème du modelage à l’épanouissement créatif par les Céramiques de Blue
Les céramiques de Blue 510 Kergavan Poullan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Atelier de céramique sur le thème du modelage à l’épanouissement créatif .
Reconnectez-vous à la nature, porté par les 4 éléments en créant une céramique qui vous ressemble.
Tarif par séance pour la réalisation d’un projet 50€ qui comprend les matières premières, la formation, les 2 cuissons et l’émaillage.
Sur réservation au 06.78.78.55.77 .
Les céramiques de Blue 510 Kergavan Poullan-sur-Mer 29100 Finistère Bretagne +33 6 78 78 55 77
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English :
L’événement Atelier de céramique sur le thème du modelage à l’épanouissement créatif par les Céramiques de Blue Poullan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE DOUARNENEZ