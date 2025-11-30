Atelier de Céranimque Exposition de Noël Saint-Médard Celles-sur-Belle

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saint-Médard 8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Début : 2025-11-30
fin : 2025-12-14

2025-11-30

L’atelier de céramique, poterie de Laurence Molinard vous ouvre ses portes pour son exposition de Noël du 30 novembre au 14 décembre, de 14h à 18h.;ouvert les week-ends de décembre.   .

Saint-Médard 8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 10 09  laurencemolinard@hotmail.fr

