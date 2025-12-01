Atelier de chant improvisé Maison de la Conversation Paris

Atelier de chant improvisé

Explorez votre voix, osez être vous-même et chantez ensemble !

Venez vivre un moment de joie, de liberté et de lien, à travers la création de chants improvisés à plusieurs.

Au programme : jeux rythmiques et vocaux, co-improvisations et exploration ludique de votre voix, dans une ambiance bienveillante et inspirante.

Date

Lundi 1er décembre 2025

Horaires

15h30 à 17h

Tarif

Gratuit

Animation

Atelier animé par Karine, chanteuse de jazz, bossa nova et musiques du monde, passionnée d’improvisation vocale et formée auprès de multiples artistes et collectifs.

Informations complémentaires

L’atelier sera filmé à des fins pédagogiques. Certains extraits pourront être diffusés sur les réseaux sociaux. Merci d’indiquer si vous préférez ne pas apparaître sur les vidéos.

Comment venir

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés :

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Inscription obligatoire

https://forms.gle/kxQVurEDjAzUCbox7

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

