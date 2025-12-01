Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de chant improvisé Maison de la Conversation Paris lundi 1 décembre 2025.

Atelier de chant improvisé

Explorez votre voix, osez être vous-même et chantez ensemble !
Venez vivre un moment de joie, de liberté et de lien, à travers la création de chants improvisés à plusieurs.
Au programme : jeux rythmiques et vocaux, co-improvisations et exploration ludique de votre voix, dans une ambiance bienveillante et inspirante.

Lundi 1er décembre 2025

15h30 à 17h

Gratuit

Atelier animé par Karine, chanteuse de jazz, bossa nova et musiques du monde, passionnée d’improvisation vocale et formée auprès de multiples artistes et collectifs.

L’atelier sera filmé à des fins pédagogiques. Certains extraits pourront être diffusés sur les réseaux sociaux. Merci d’indiquer si vous préférez ne pas apparaître sur les vidéos.

Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Inscription obligatoire
https://forms.gle/kxQVurEDjAzUCbox7

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Explorer sa voix, improviser et créer en lien avec Karine, chanteuse et animatrice vocale.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://forms.gle/kxQVurEDjAzUCbox7 communication@maisondelaconversation.org