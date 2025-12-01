Atelier de chant improvisé Maison de la Conversation Paris
Atelier de chant improvisé
Explorez votre voix, osez être vous-même et chantez ensemble !
Venez vivre un moment de joie, de liberté et de lien, à travers la création de chants improvisés à plusieurs.
Au programme : jeux rythmiques et vocaux, co-improvisations et exploration ludique de votre voix, dans une ambiance bienveillante et inspirante.
Date
Lundi 1er décembre 2025
Horaires
15h30 à 17h
Tarif
Gratuit
Animation
Atelier animé par Karine, chanteuse de jazz, bossa nova et musiques du monde, passionnée d’improvisation vocale et formée auprès de multiples artistes et collectifs.
Informations complémentaires
L’atelier sera filmé à des fins pédagogiques. Certains extraits pourront être diffusés sur les réseaux sociaux. Merci d’indiquer si vous préférez ne pas apparaître sur les vidéos.
Comment venir
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Inscription obligatoire
https://forms.gle/kxQVurEDjAzUCbox7
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Explorer sa voix, improviser et créer en lien avec Karine, chanteuse et animatrice vocale.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://forms.gle/kxQVurEDjAzUCbox7 communication@maisondelaconversation.org