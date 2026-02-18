Atelier de chant occitan polyphonique Place Noël Poujade Gourdon
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Transmission de chants occitans qui parlent de la femme, avec travail particulier sur les appuis, la technique vocale et l'harmonie du choeur. Pour néophytes ou personnes expérimentées.
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
Transmission of Occitan songs about women, with particular emphasis on support, vocal technique and choral harmony
