Atelier de chant occitan polyphonique Place Noël Poujade Gourdon

Atelier de chant occitan polyphonique

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Transmission de chants occitans qui parlent de la femme, avec travail particulier sur les appuis, la technique vocale et l'harmonie du choeur

Transmission de chants occitans qui parlent de la femme, avec travail particulier sur les appuis, la technique vocale et l'harmonie du choeur. Pour néophytes ou personnes expérimentées.

.

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Transmission of Occitan songs about women, with particular emphasis on support, vocal technique and choral harmony

L’événement Atelier de chant occitan polyphonique Gourdon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gourdon