ATELIER DE CHANT POLYPHONIQUE

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Cet atelier est un espace de chant accessible à toutes et tous, sans pré-requis que le désir de chanter en Oc. Il n’est pas nécessaire de parler la langue pour participer à l’atelier, ni d’avoir une pratique de longue date en chant ; tant que le désir est là, vous êtes les bienvenu.es.

Le chant est un médium extraordinaire de réunion, de joie et de bien-être tout en poésie. Un espace de l’intime plus nous passerons du temps à nous écouter, à être et à chanter ensemble, mieux la vibration sera.

Nous visiterons un répertoire éclectique de chants polyphoniques et monodiques occitans, avec une focale sur le répertoire Lozérien.

Al plaser de cantar amb vosautres, a lèu ! .

Saint-Chély-d’Apcher 48120 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

This workshop is a singing space open to all, with no prerequisites other than the desire to sing in Oc. You don’t need to speak the language to take part in the workshop, nor do you need to have been singing for a long time; as long as the desire is there, you’re welcome.

German :

Dieser Workshop ist ein Ort des Singens, der für alle zugänglich ist und keine weiteren Voraussetzungen als den Wunsch, auf Okzitanisch zu singen, voraussetzt. Es ist nicht notwendig, die Sprache zu sprechen, um am Workshop teilzunehmen, und Sie müssen auch nicht über eine langjährige Gesangspraxis verfügen; solange der Wunsch da ist, sind Sie willkommen.

Italiano :

Questo workshop è aperto a tutti, senza alcun prerequisito se non il desiderio di cantare in lingua d’oc. Non è necessario parlare la lingua per partecipare al workshop, né cantare da molto tempo: basta che ci sia il desiderio di farlo, e si è i benvenuti.

Espanol :

Este taller está abierto a todos, sin más requisitos que el deseo de cantar en oc. No es necesario hablar el idioma para participar en el taller, ni llevar mucho tiempo cantando; siempre que haya ganas, serás bienvenido.

L’événement ATELIER DE CHANT POLYPHONIQUE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-11-14 par Conseil Départemental