Sennevoy-le-Bas

Atelier de chant

Eglise de Sennevoy le bas Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Atelier de chant conduit par Joost van der Linden, ouvert à tous ceux qui voudraient faire résonner leur voix dans la musique classique.

Vendredi soir 29 mai 2026 19h à 21h

Samedi matin 30 mai 2026 10h à 12h

Renseignements et inscriptions

lacroiseedesvillages@gmail.com .

Eglise de Sennevoy le bas Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier de chant

L’événement Atelier de chant Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois