Atelier de chant Sennevoy-le-Bas
Atelier de chant Sennevoy-le-Bas vendredi 29 mai 2026.
Sennevoy-le-Bas
Atelier de chant
Eglise de Sennevoy le bas Sennevoy-le-Bas Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Atelier de chant conduit par Joost van der Linden, ouvert à tous ceux qui voudraient faire résonner leur voix dans la musique classique.
Vendredi soir 29 mai 2026 19h à 21h
Samedi matin 30 mai 2026 10h à 12h
Renseignements et inscriptions
lacroiseedesvillages@gmail.com .
Eglise de Sennevoy le bas Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier de chant
L’événement Atelier de chant Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois