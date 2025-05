Atelier de cirque parents/enfants – Place de la Mairie Barbières, 22 mai 2025 17:00, Barbières.

Drôme

Atelier de cirque parents/enfants Place de la Mairie 25 Rue de la Bise Barbières Drôme

Début : 2025-05-22 17:00:00

2025-05-22

Venez participer à un atelier de cirque pour les parents et les enfants, par la compagnie La Tête sur les Étoiles !

Place de la Mairie 25 Rue de la Bise

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com

English :

Come and take part in a circus workshop for parents and children, by the company La Tête sur les Étoiles!

German :

Nehmen Sie an einem Zirkusworkshop für Eltern und Kinder teil, der von der Kompanie La Tête sur les Étoiles veranstaltet wird!

Italiano :

Partecipate al laboratorio di circo per genitori e bambini della compagnia La Tête sur les Étoiles!

Espanol :

¡Venga a participar en un taller de circo para padres e hijos a cargo de la compañía La Tête sur les Étoiles!

