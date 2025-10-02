Atelier de co-réparation – Électronique & électroménager Polytech Paris-Saclay Orsay

Atelier de co-réparation – Électronique & électroménager Jeudi 2 octobre, 14h00 Polytech Paris-Saclay Essonne

Sur inscription

Début : 2025-10-02T14:00:00 – 2025-10-02T18:00:00

Fin : 2025-10-02T14:00:00 – 2025-10-02T18:00:00

Atelier de co-réparation – Électronique & électroménager

Jeudi 2 octobre 2025, de 14h à 18h

1er étage, devant la cafétéria étudiante – Maison de l’ingénieur, Bâtiment 620

Apportez vos petits appareils en panne et apprenez à les réparer avec l’aide de bénévoles. Un moment convivial pour prolonger la vie de vos objets et réduire les déchets !

Inscription ici

Polytech Paris-Saclay Rue de Broglie 91400 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Apprenez à réparer vos petits appareils électroniques et électroménagers

