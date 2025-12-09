Atelier de co-réparation: petits électroménagers Bô Café – Café associatif du Beau Tiers Lieu Nantes
Atelier de co-réparation: petits électroménagers Bô Café – Café associatif du Beau Tiers Lieu Nantes samedi 21 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Suivez nos dernières actualités sur https://www.facebook.com/lerepairebottiere et https://repaire-bottiere.fr/, et retrouvez nous tous les 3e samedis du mois au Bô Café, 71 rue de la Bottière à Nantes, de 10h à 13h.
Bô Café – Café associatif du Beau Tiers Lieu Doulon – Bottière Nantes 44300