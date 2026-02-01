Atelier de co-réparation vélo Académie du Climat Paris

Retrouvez l’atelier tous les mercredis !

Rendez-vous pour entretenir ou réparer votre vélo avec les coachs, leurs conseils bienveillants et tous les outils nécessaires.

Vous savez déjà réparer ? Venez éclairer de vos connaissances les participant.es du jour !

Et n’hésitez pas à en parler autour de vous, venir avec des amis, voire en famille !

L’atelier se tient dans l’atelier Bricolage, au RDC, à gauche, au fond du couloir.

L’association CycloCube a pour mission d’accompagner les citoyen.ne.s à la pratique du vélo en milieu urbain et de partager les ressources nécessaires à son usage quotidien.

Si vous souhaitez participer, en tant que bénévole, pour aider à réparer c’est ici !

Venez réparer ou entretenir votre vélo à l’atelier de co-réparation à l’Académie du Climat ! (Paris 4e)

Du mercredi 04 février 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

mercredi

de 18h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

