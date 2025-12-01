Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris

Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris samedi 13 décembre 2025.

Créer, c’est se connecter à soi, à son enfant intérieur, à la joie, au plaisir de découper, déchirer, choisir, froisser, ajuster, coller, ajouter du pastel, des encres, ce que l’on veut.

Comme le disait Jacques Prévert « Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux ».

Caroline Gaume et les ateliers du Point bleu vous propose un atelier de 2h30/3h de collage sur toile.

matériel compris

Inscription en ligne sur le site de Helloasso

Nombre de places limité à 6 personnes et minimum de 3 participants.

Un atelier « Formes et couleurs « , collage et techniques mixtes sur toile.

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 13h00

payant

Tarif 65 € matériel compris.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Les ateliers du Point bleu 4 rue Albert Marquet 75020 Bâtiment BParis

