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Atelier de communication interculturelle, Université Senghor Alexandrie, Alexandrie

Atelier de communication interculturelle, Université Senghor Alexandrie, Alexandrie

Atelier de communication interculturelle, Université Senghor Alexandrie, Alexandrie lundi 30 mars 2026.

Lieu : Université Senghor Alexandrie

Adresse : 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte

Ville : 21519 Alexandrie

Début : lundi 30 mars 2026

Fin : lundi 30 mars 2026

Atelier de communication interculturelle Lundi 30 mars, 08h00 Université Senghor Alexandrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-30T08:00:00+02:00 – 2026-03-30T10:30:00+02:00
Fin : 2026-03-30T08:00:00+02:00 – 2026-03-30T10:30:00+02:00

Atelier

Université Senghor Alexandrie 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte Alexandrie 21519 Alexandrie
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Service communication Université Senghor