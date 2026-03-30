Atelier de communication interculturelle, Université Senghor Alexandrie, Alexandrie
Atelier de communication interculturelle, Université Senghor Alexandrie, Alexandrie lundi 30 mars 2026.
Atelier de communication interculturelle Lundi 30 mars, 08h00 Université Senghor Alexandrie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-30T08:00:00+02:00 – 2026-03-30T10:30:00+02:00
Fin : 2026-03-30T08:00:00+02:00 – 2026-03-30T10:30:00+02:00
Atelier
Université Senghor Alexandrie 1, شارع ميدان عرابى, المنشية الكبري, Alexandrie, 21519, Égypte Alexandrie 21519 Alexandrie
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie
Service communication Université Senghor