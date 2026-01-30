ATELIER DE COMPOSITION FLORALE Sète

ATELIER DE COMPOSITION FLORALE

5 Quai Adolphe Merle Sète Hérault

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Un moment suspendu pour créer, s’émerveiller et laisser parler sa créativité.Lors de cet atelier floral, composez un arrangement de fleurs fraîches piquées autour d’une structure, et prenez le temps de faire avec les mains, une confection décorative avec élément de saison.Vous pourrez emporter votre création à la fin de l’atelier. Inscriptions par téléphone ou en ligne artborescia.com/événements .

5 Quai Adolphe Merle Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 65 55 54 26 artborescia@gmail.com

English :

A suspended moment to create, marvel and let your creativity flow.

