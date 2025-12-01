Atelier de composition végétale pour les fêtes Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier de composition végétale pour les fêtes
Espace Agapé 5 Rue Sainte-Anne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Atelier floral
Composition pour les fêtes (1h30)
Novices et initiés, venez partager un moment convival et créez votre élégante composition végétale pour accompagner la fin de l’année et le début de la nouvelle.
Vous repartirez avec une composition évolutive et son contenant réutilisable. Tous les végétaux sont issus de la flore mayennaise. De l’art de la cueillette à l’art floral, je vous partage les clefs pour reitérer l’expérience en autonomie.
Inscriptions obligatoires
Jeudi 18 décembre 15h pour adultes
Les trésors de votre jardin sont bienvenus.
Renseignements et inscriptions
Julie Pinçon Benedicta Paysanne Fleuriste
06 99 43 75 88
Benedicta@etik.com .
English :
Floral workshop
German :
Blumen-Workshop
Italiano :
Laboratorio floreale
Espanol :
Taller floral
