Atelier de composition végétale pour les fêtes Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier floral

Composition pour les fêtes (1h30)

Novices et initiés, venez partager un moment convival et créez votre élégante composition végétale pour accompagner la fin de l’année et le début de la nouvelle.

Vous repartirez avec une composition évolutive et son contenant réutilisable. Tous les végétaux sont issus de la flore mayennaise. De l’art de la cueillette à l’art floral, je vous partage les clefs pour reitérer l’expérience en autonomie.

22 euros par personne

Inscriptions obligatoires

Jeudi 18 décembre 15h pour adultes

Les trésors de votre jardin sont bienvenus.

Renseignements et inscriptions

Julie Pinçon Benedicta Paysanne Fleuriste

06 99 43 75 88

Benedicta@etik.com .

