Atelier de conception 3D Espace Maison Milon Grillon

Atelier de conception 3D

Espace Maison Milon 2 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D avec les logiciels Onshape et SolidWorks, que vous soyez débutant ou que vous souhaitez perfectionner vos compétences.

Espace Maison Milon 2 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 95 08 50 contact@deltalabprototype.fr

English :

This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design with Onshape and SolidWorks software, whether you’re a beginner or want to perfect your skills.

German :

Dieser Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen und Techniken der 3D-Konstruktion mit den Programmen Onshape und SolidWorks zu erlernen, unabhängig davon, ob Sie Anfänger sind oder Ihre Fähigkeiten verbessern möchten.

Italiano :

Questo workshop vi darà l’opportunità di imparare le basi e le tecniche di progettazione 3D con i software Onshape e SolidWorks, sia che siate principianti sia che vogliate migliorare le vostre capacità.

Espanol :

Este taller le dará la oportunidad de aprender los fundamentos y las técnicas del diseño en 3D con los programas Onshape y SolidWorks, tanto si es principiante como si desea mejorar sus conocimientos.

