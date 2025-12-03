Atelier de conception 3D Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier de conception 3D

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 08:00:00

fin : 2025-12-03 11:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D avec les logiciels Onshape et SolidWorks, que vous soyez débutant ou que vous souhaitez perfectionner vos compétences.

.

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design with Onshape and SolidWorks software, whether you’re a beginner or want to perfect your skills.

L’événement Atelier de conception 3D Grillon a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes