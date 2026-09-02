Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon

Informations pratiques

Grillon

Atelier de conception 3D

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 08:00:00

fin : 2026-09-02 11:30:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D avec les logiciels Onshape et SolidWorks, que vous soyez débutant ou que vous souhaitez perfectionner vos compétences.

.

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 89 42 23 contact@espacemaisonmilon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design with Onshape and SolidWorks software, whether you’re a beginner or want to perfect your skills.

L’événement Atelier de conception 3D Grillon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes