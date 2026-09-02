Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon
mercredi 2 septembre 2026 · Place Emile Colongin · Grillon
Informations pratiques
Grillon
Atelier de conception 3D
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 08:00:00
fin : 2026-09-02 11:30:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D avec les logiciels Onshape et SolidWorks, que vous soyez débutant ou que vous souhaitez perfectionner vos compétences.
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 89 42 23 contact@espacemaisonmilon.fr
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English :
This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design with Onshape and SolidWorks software, whether you’re a beginner or want to perfect your skills.
L’événement Atelier de conception 3D Grillon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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