ATELIER DE CONCERTATION –« Label Ville d’Art et d’Histoire : vos idées pour l’avenir » SAINT-LAURENT DU MARONI Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

ATELIER DE CONCERTATION –« Label Ville d’Art et d’Histoire : vos idées pour l’avenir » SAINT-LAURENT DU MARONI Samedi 20 septembre, 08h30, 10h30 Camp de la transportation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

« Label Ville d’Art et d’Histoire : vos idées pour l’avenir »

• 08h30 à 10h00 : Marché de Saint-Laurent

• 10h30 à 12h00 : Camp de la Transportation

Venez participer à un atelier d’échanges et de réflexion autour du renouvellement du label Ville d’Art et d’Histoire !

Aux côtés de Mme Céline Frémaux et de l’équipe du pôle patrimoine, vous pourrez découvrir ce qu’est le label VAH, son rôle essentiel pour préserver, valoriser et transmettre le patrimoine historique, architectural et culturel de notre territoire.

Ce sera aussi l’occasion de partager vos idées, vos attentes et vos envies pour l’avenir de Saint-Laurent-du-Maroni.

Un moment convivial et citoyen à ne pas manquer !

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane

Ville de Saint-Laurent du Maroni