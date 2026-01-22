Atelier de concertation pour les enfants à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier de concertation pour les enfants à l’Escarbille

Vous avez entendu parler du projet de création d’une super structure de jeux dans le parc derrière le café ?

Et bien laissez vos enfants exprimer leurs rêves de jeux avec l’aide de Sarah, Maël et Clémence.

Pratique de 5 à 12 ans, goûter offert aux enfants après l’atelier.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

