Atelier de confection de Croix de Saint Jean – Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse, 18 juin 2025 15:00, Montfort-en-Chalosse.

Landes

Atelier de confection de Croix de Saint Jean Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-18

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-18 17:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Paulette LARRERE et Arlette Gathuin vous invitent a confectionner votre Croix de Saint Jean soit en fleurs naturelles des champs ou bien en moelle de jonc fraichement travaillée, selon les traditions chalossaises.

Installée dans la maison, la croix symbolisait la prospérité et la protection pour la famille pour l’année.

Le matériel est fourni.

L’atelier est gratuit .

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com

English : Atelier de confection de Croix de Saint Jean

Paulette LARRERE and Arlette Gathuin invite you to make your own Saint John’s Cross, either with natural flowers from the fields or with freshly worked rush pith, according to Chalossaise traditions.

German : Atelier de confection de Croix de Saint Jean

Paulette Larreré und Arlette Gathuin laden Sie ein, Ihr Johanniskreuz entweder aus natürlichen Feldblumen oder aus frisch verarbeitetem Binsenmark nach den Traditionen von Chalossa herzustellen.

Italiano :

Paulette LARRERE e Arlette Gathuin vi invitano a realizzare la vostra croce di San Giovanni, con i fiori naturali dei campi o con il midollo di giunco appena lavorato, secondo la tradizione di Chalosse.

Espanol : Atelier de confection de Croix de Saint Jean

Paulette LARRERE y Arlette Gathuin le invitan a confeccionar su propia Cruz de San Juan, ya sea con flores naturales del campo o con médula de junco recién trabajada, según las tradiciones de Chalosse.

