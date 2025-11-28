Atelier de confection de tartes flambées alsaciennes Kaysersberg Vignoble

Atelier de confection de tartes flambées alsaciennes

6 Rue du Général Rieder Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-12-14 15:00:00

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Vous avez envie d’une tarte flambée bien gratinée. Choisissez vos ingrédients et régalez-vous le temps d’une pause déjeuner (contacter le domaine 24h à l’avance).

Une tarte flambée bien gratinée et typiquement alsacienne ça vous tente ?

La famille Haas vous propose un atelier de confection dans une ambiance conviviale. Vous avez le choix des ingrédients pour garnir votre fond de tarte gruyère, jambon… à vous de décider.

Vous pouvez la déguster sur place accompagnée d’un délicieux verre de vin du domaine ou l’emporter.

Contacter le domaine directement 24h à l’avance. .

6 Rue du Général Rieder Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 58 b.haas.fils@wanadoo.fr

English :

You’re in the mood for a tarte flambée au gratin. Choose your ingredients and enjoy a lunch break (contact the winery 24 hours in advance).

German :

Sie haben Lust auf einen gut überbackenen Flammkuchen. Wählen Sie Ihre Zutaten und lassen Sie es sich während einer Mittagspause schmecken (kontaktieren Sie das Weingut 24 Stunden im Voraus).

Italiano :

Avete voglia di una tarte flambée con un tocco di gratin? Scegliete i vostri ingredienti e godetevi una pausa pranzo (contattate la tenuta con 24 ore di anticipo).

Espanol :

¿Le apetece una tarta flambeada con un toque gratinado? Elija sus ingredientes y disfrute de una pausa para comer (póngase en contacto con la finca con 24 horas de antelación).

