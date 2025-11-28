Atelier de confection de tartes flambées alsaciennes Kaysersberg Vignoble

6 Rue du Général Rieder Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 11:00:00
fin : 2025-12-14 15:00:00

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Vous avez envie d’une tarte flambée bien gratinée. Choisissez vos ingrédients et régalez-vous le temps d’une pause déjeuner (contacter le domaine 24h à l’avance).
Une tarte flambée bien gratinée et typiquement alsacienne ça vous tente ?

La famille Haas vous propose un atelier de confection dans une ambiance conviviale. Vous avez le choix des ingrédients pour garnir votre fond de tarte gruyère, jambon… à vous de décider.

Vous pouvez la déguster sur place accompagnée d’un délicieux verre de vin du domaine ou l’emporter.

Contacter le domaine directement 24h à l’avance.   .

6 Rue du Général Rieder Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 58  b.haas.fils@wanadoo.fr

You’re in the mood for a tarte flambée au gratin. Choose your ingredients and enjoy a lunch break (contact the winery 24 hours in advance).

Sie haben Lust auf einen gut überbackenen Flammkuchen. Wählen Sie Ihre Zutaten und lassen Sie es sich während einer Mittagspause schmecken (kontaktieren Sie das Weingut 24 Stunden im Voraus).

Avete voglia di una tarte flambée con un tocco di gratin? Scegliete i vostri ingredienti e godetevi una pausa pranzo (contattate la tenuta con 24 ore di anticipo).

¿Le apetece una tarta flambeada con un toque gratinado? Elija sus ingredientes y disfrute de una pausa para comer (póngase en contacto con la finca con 24 horas de antelación).

