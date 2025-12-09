Atelier de confitures Larrau

Atelier de confitures

Chalets d'Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Pascale vous invite à Iraty.

Elle partagera avec vous ses secrets de fabrication de confitures. Vous repartirez avec votre propre pot. Atelier tout public. Sur réservation.

Chalets d'Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com

