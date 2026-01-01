Atelier de construction Médiathèque Arbois
Atelier de construction Médiathèque Arbois mercredi 21 janvier 2026.
Atelier de construction
Médiathèque Grande Rue Arbois Jura
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-21 11:30:00
2026-01-21
Construction en Lego
Laissez libre-cours à votre créativité et votre imagination avec des milliers de briques mises à disposition par Anima Briques.
Florian, constructeur passionné et professionnel, saura vous conseiller et vous donner des astuces pour réussir votre construction.
Gratuit, dès 5 ans. Sur inscription .
Médiathèque Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
