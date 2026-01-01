Atelier de construction Médiathèque Arbois

Atelier de construction

Médiathèque Grande Rue Arbois Jura

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 11:30:00

2026-01-21

Construction en Lego

Laissez libre-cours à votre créativité et votre imagination avec des milliers de briques mises à disposition par Anima Briques.

Florian, constructeur passionné et professionnel, saura vous conseiller et vous donner des astuces pour réussir votre construction.

Gratuit, dès 5 ans. Sur inscription .

Médiathèque Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

