Atelier de construction d’igloos Secteur Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur

Atelier de construction d’igloos

Secteur Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 13:30:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Pars à la découverte d’une expérience pratique où la neige devient ton matériau de création et profite d’une aventure de construction mémorable.

Cette activité qui plaît à toute la famille est parfaite pour découvrir les secrets de l’architecture unique des igloos, mais aussi pour passer un moment convivial en famille, entre amis ou en solo !

> Rendez-vous directement en front neige (secteur Aulian).

> Accès libre pendant toute la durée de l’activité.

> Vêtements adaptés au contact avec la neige fortement recommandés.

> Sous réserve des conditions météorologiques. .

Secteur Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64 contact@luz-ardiden.com

English :

Discover a hands-on experience where snow becomes your creative material and enjoy a memorable building adventure.

This family-friendly activity is perfect for discovering the secrets behind the unique architecture of igloos, but also for spending some quality time together as a family, with friends or on your own!

L’événement Atelier de construction d’igloos Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-12-09 par OT de Luz St Sauveur|CDT65