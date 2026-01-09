Atelier de construction d’igloos Secteur Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur
Atelier de construction d’igloos Secteur Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur jeudi 26 février 2026.
Atelier de construction d’igloos
Secteur Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 13:30:00
fin : 2026-02-26 15:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Pars à la découverte d’une expérience pratique où la neige devient ton matériau de création et profite d’une aventure de construction mémorable.
Cette activité qui plaît à toute la famille est parfaite pour découvrir les secrets de l’architecture unique des igloos, mais aussi pour passer un moment convivial en famille, entre amis ou en solo !
> Rendez-vous directement en front neige (secteur Aulian).
> Accès libre pendant toute la durée de l’activité.
> Vêtements adaptés au contact avec la neige fortement recommandés.
> Sous réserve des conditions météorologiques.
> Pas de réservation nécessaire; .
Secteur Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64 contact@luz-ardiden.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a hands-on experience where snow becomes your creative material and enjoy a memorable building adventure.
This family-friendly activity is perfect for discovering the secrets behind the unique architecture of igloos, but also for spending some quality time together as a family, with friends or on your own!
L’événement Atelier de construction d’igloos Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-09 par OT de Luz St Sauveur|CDT65