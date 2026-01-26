Atelier de construction et décoration d’un abri pour oiseaux Maison Garonne Boé

Atelier de construction et décoration d’un abri pour oiseaux

L’hiver arrive et les oiseaux vont avoir besoin de se mettre au chaud. Viens donc réaliser ton abri pour oiseaux et le décorer à ta guise. Les enfants repartent avec leur création.

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

Winter is coming, and the birds are going to need some warmth. Come and make your own birdhouse and decorate it as you like. Children leave with their creation.

