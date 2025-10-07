Atelier de construction et manipulations de marionnettes à taille humaine Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme
Place de la Madeleine Médiathèque Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-10-07 09:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-07
Vous souhaitez découvrir une nouvelle pratique ? De nouvelles personnes ? Vous laisser emmener dans une belle aventure humaine et artistique ?
Place de la Madeleine Médiathèque Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 34 42 contact@solhab.eu
English :
Would you like to discover a new practice? Meet new people? Take part in a wonderful human and artistic adventure?
German :
Möchten Sie eine neue Praxis kennenlernen? Neue Menschen kennenlernen? Sich in ein schönes menschliches und künstlerisches Abenteuer entführen lassen?
Italiano :
Volete scoprire un nuovo sport? Conoscere nuove persone? Partecipare a una meravigliosa avventura umana e artistica?
Espanol :
¿Le gustaría descubrir un nuevo deporte? ¿Conocer gente nueva? ¿Participar en una maravillosa aventura humana y artística?
