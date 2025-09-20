Atelier de constructions géométriques Musée Fermat Beaumont-de-Lomagne

Atelier de constructions géométriques Musée Fermat Beaumont-de-Lomagne samedi 20 septembre 2025.

Atelier de constructions géométriques Samedi 20 septembre, 14h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Atelier « Voutes et Ponts géants » avec le MMACA – Musée des Maths de Catalogne

Venez relever le défi de la construction en grand format !

Le MMACA (Musée des Mathématiques de Catalogne) vous propose un atelier ludique et collaboratif pour expérimenter les principes d’architecture à travers la construction de voûtes et de ponts géants.

‍♀️ ‍♂️ À l’aide de blocs spécialement conçus, petits et grands bâtisseurs apprendront, tout en s’amusant, comment les formes et les forces permettent aux structures de tenir sans colle ni clou !

Une animation aussi spectaculaire qu’éducative, à vivre en famille ou entre amis.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité

Atelier « Voutes et Ponts géants » avec le MMACA – Musée des Maths de Catalogne

©Fermat Science