Atelier de constructions romaines Musée Gallo-Romain Sisteron

Sisteron

Atelier de constructions romaines

Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Prêts à résoudre les mêmes problèmes que les constructeurs romains ? A vos mains, prêts, construisez !

Sans inscription (dans la limite du nombre de places disponibles). Atelier en continu.

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Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 58 40 service-culture@sisteron.fr

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English :

Ready to solve the same problems as the Roman builders? Ready, set, build!

No registration required (subject to availability). Continuous workshop.

L’événement Atelier de constructions romaines Sisteron a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch