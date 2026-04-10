Atelier de constructions romaines Musée Gallo-Romain Sisteron
Atelier de constructions romaines Musée Gallo-Romain Sisteron mercredi 22 avril 2026.
Sisteron
Atelier de constructions romaines
Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Prêts à résoudre les mêmes problèmes que les constructeurs romains ? A vos mains, prêts, construisez !
Sans inscription (dans la limite du nombre de places disponibles). Atelier en continu.
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Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 58 40 service-culture@sisteron.fr
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English :
Ready to solve the same problems as the Roman builders? Ready, set, build!
No registration required (subject to availability). Continuous workshop.
L’événement Atelier de constructions romaines Sisteron a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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