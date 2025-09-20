Atelier de contribution Wiki – spécial « Femmes de sciences » Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Atelier de contribution Wiki – spécial « Femmes de sciences » 20 et 21 septembre Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la vie des femmes scientifiques à travers une initiation et des activités participatives, comme le jeu Wikey, qui vous feront découvrir leurs travaux. Destinée aux plus jeunes, cette animation est proposée par les équipes du Féru et de la Bibliothèque universitaire de la Faculté des Sciences.

