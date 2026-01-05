Atelier de conversation anglaise Trélissac

Atelier de conversation anglaise

La Médiathèque de Trélissac débute l’année avec une programmation riche et variée, pensée pour les adultes comme pour les plus jeunes. Tout au long du mois de janvier, ateliers créatifs, temps de lecture et rendez-vous d’éveil viendront rythmer la vie de l’équipement culturel.

Côté adultes, la pratique des langues sera mise à l’honneur avec deux ateliers de conversation anglaise, proposés les mardis 6 et 20 janvier à 16h. Ces temps d’échange, réservés à un public ayant déjà des bases solides, permettront de dialoguer en anglais autour de sujets variés.

Toutes les animations sont gratuites et proposées sur inscription, dans la limite des places disponibles, auprès de la Médiathèque de Trélissac au 05 53 08 98 80. .

