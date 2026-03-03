Atelier de conversation anglaise Médiathèque de Trélissac Trélissac
Atelier de conversation anglaise Médiathèque de Trélissac Trélissac mardi 10 mars 2026.
Atelier de conversation anglaise
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10 2026-03-24
Atelier de conversation Anglaise sur divers sujets, à la médiathèque de Trélissac…
Venez dialoguez en anglais sur divers sujets. (Anglais confirmé) .
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de conversation anglaise
L’événement Atelier de conversation anglaise Trélissac a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux