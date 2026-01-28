Atelier de conversation en anglais Place Yan du Gouf Capbreton

Atelier de conversation en anglais

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L'Écume des jours Capbreton Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Do You speak English? Venez pratiquer la langue de Shakespeare et des Beatles.

Une heure d’immersion avec un(e) anglophone sur des thèmes d’actualité, pour un moment de partage culturel dans un cadre convivial .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L'Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Atelier de conversation en anglais

Do You Speak English? Come and practice the language of Shakespeare and the Beatles.

