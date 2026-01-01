Atelier de conversation en anglais Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier de conversation en anglais

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Le premier jeudi de chaque mois, venez parler en anglais avec Léo sur un thème donné en amont de l’atelier. En janvier, le thème est Cinéma . Sur inscription .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de conversation en anglais

L’événement Atelier de conversation en anglais Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax