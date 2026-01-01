Atelier de conversation en anglais Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Atelier de conversation en anglais Pôle culturel de Narrosse Narrosse jeudi 8 janvier 2026.
Atelier de conversation en anglais
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Le premier jeudi de chaque mois, venez parler en anglais avec Léo sur un thème donné en amont de l’atelier. En janvier, le thème est Cinéma . Sur inscription .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de conversation en anglais
L’événement Atelier de conversation en anglais Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax