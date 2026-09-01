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ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR » Médiathèque Sainte-Marie-la-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR » Médiathèque Sainte-Marie-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Rue de la Paix
Ville
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR »

Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Gisèle vous propose durant une heure d’échanger librement en catalan.
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Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71 

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English :

Gisèle invites you to spend an hour chatting freely in Catalan.

L’événement ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR » Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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