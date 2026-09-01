ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR » Médiathèque Sainte-Marie-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Sainte-Marie-la-Mer
Informations pratiques
Sainte-Marie-la-Mer
ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR »
Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Gisèle vous propose durant une heure d’échanger librement en catalan.
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Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71
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English :
Gisèle invites you to spend an hour chatting freely in Catalan.
L’événement ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN « L’ESMORZAR » Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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