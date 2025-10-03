Atelier de conversation en chinois Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris

Atelier de conversation en chinois Vendredi 3 octobre, 17h45 Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris

Entrée libre – 5e étage de la médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:45:00 – 2025-10-03T18:45:00

Fin : 2025-10-03T17:45:00 – 2025-10-03T18:45:00

Un rendez-vous pour pratiquer le chinois dans une atmosphère bienveillante et ludique !

Pendant ces discussions, nous échangeons et partageons un moment convivial sur des thèmes variés !

Atelier proposé par l’association ateliers pluriculturels et linguistiques, ouvert à toutes les personnes apprenant la langue chinoise, de tous niveaux.

Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand 79 Rue Nationale, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France +33153827676 https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 La médiathèque Jean-Pierre Melville, nommée en hommage au cinéaste dont les studios étaient implantés non loin de là, rue Jenner, propose des collections adultes, jeunesse, discothèque, vidéothèque, pôle de langues asiatiques.

La médiathèque Jean-Pierre Melville partage son bâtiment avec la bibliothèque patrimoniale Marguerite Durand, spécialisée dans l’Histoire des femmes et du féminisme (3e étage).

© Médiathèque Melville