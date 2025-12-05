Atelier de conversation en espagnol Place Yan du Gouf Capbreton

Atelier de conversation en espagnol

Médiathèque-ludothèque L'écume des jours Capbreton

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

¿ Habla español ? Venez pratiquer la langue de Cervantes et de Shakira.

Une heure d’immersion avec une hispanophone sur des thèmes d’actualité ou des sujets de société.

Un moment de partage culturel dans une atmosphère bienveillante.

Cet atelier s’adresse aux personnes possédant déjà des bases dans la langue. .

¿ Habla español? Come and practice the language of Cervantes and Shakira.

