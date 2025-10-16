Atelier de conversation en français à la bibliothèque Aimé Césaire ( Paris 14e) Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Atelier de conversation en français à la bibliothèque Aimé Césaire ( Paris 14e) Bibliothèque Aimé Césaire Paris jeudi 16 octobre 2025.

Vous êtes apprenants de la langue française ce moment est fait pour vous !

À chaque séance autour d’un café ou d’un thé, venez discuter et améliorer votre français.

Niveau intermédiaire conseillé

adultes, sur entrée libre

La bibliothèque est fermée au public le jeudi matin, alors n’hésitez pas à sonner à l’interphone situé au 5 rue de Ridder.

On échange, on se raconte, on se rencontre… En français à la Bibliothèque Aimé Césaire

Le jeudi 18 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 04 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 20 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 06 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 16 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr