Atelier de conversation en français à la bibliothèque Aimé Césaire ( Paris 14e) Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Vous êtes apprenants de la langue française ce moment est fait pour vous !

À chaque séance autour d’un café ou d’un thé, venez discuter et améliorer votre français.

Niveau intermédiaire conseillé

adultes, sur entrée libre

La bibliothèque est fermée au public le jeudi matin, l’interphone étant en panne il vous faut téléphoner au 01 45 41 24 74 (numéro de téléphone de la bibliothèque) afin que l’on puisse vous ouvrir. Merci pour votre compréhension.

On échange, on se raconte, on se rencontre… En français à la Bibliothèque Aimé Césaire

Le jeudi 08 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 22 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 05 février 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 19 février 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



