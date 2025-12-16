Atelier de conversation en français Bibliothèque Drouot Paris

Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer !

Niveau A2 minimum

  • Jeudi 29/01/2026 de 11 à 12h
  • Jeudi 19/02/2026 de 11 à 12h
  • Jeudi 19/03/2026 de 11 à 12h
  • Jeudi 16/04/2026 de 11 à 12h
  • Jeudi 21/05/2026 de 11 à 12h
  • Jeudi 18/06/2026 de 11 à 12h

Un rendez-vous pour pratiquer le français dans une atmosphère bienveillante et ludique !
gratuit

bibliotheque.drouot@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr