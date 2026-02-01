Atelier de conversation en français Bibliothèque Drouot Paris

Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer !

Niveau A2 minimum

Jeudi 29/01/2026 de 11 à 12h

Mardi 17/02/2026 de 11 à 12h

Jeudi 19/03/2026 de 11 à 12h

Jeudi 16/04/2026 de 11 à 12h

Jeudi 21/05/2026 de 11 à 12h

Jeudi 18/06/2026 de 11 à 12h

Un rendez-vous pour pratiquer le français dans une atmosphère bienveillante et ludique !

Le mardi 17 février 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

bibliotheque.drouot@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-17T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-17T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-17T11:00:00+02:00_2026-02-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Drouot et trouvez le meilleur itinéraire

