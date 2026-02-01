Atelier de conversation en français Bibliothèque Drouot Paris
Atelier de conversation en français Bibliothèque Drouot Paris mardi 17 février 2026.
Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer !
Niveau A2 minimum
- Jeudi 29/01/2026 de 11 à 12h
- Mardi 17/02/2026 de 11 à 12h
- Jeudi 19/03/2026 de 11 à 12h
- Jeudi 16/04/2026 de 11 à 12h
- Jeudi 21/05/2026 de 11 à 12h
- Jeudi 18/06/2026 de 11 à 12h
Un rendez-vous pour pratiquer le français dans une atmosphère bienveillante et ludique !
Le mardi 17 février 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
bibliotheque.drouot@paris.fr
Public adultes.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
