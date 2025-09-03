Atelier de conversation en français Maison de la Conversation Paris

Atelier de conversation en français Maison de la Conversation Paris mercredi 3 septembre 2025.

L’objectif principal de ces ateliers est la conversation entre personnes locales et personnes pimo-arrivantes dans une ambiance détendue ce qui permet la création de liens d’amitié. Ce ne sont pas des cours de français, de FLE, mais bien un moment détendu qui donne la possibilité de parler français de façon décomplexée.

Ces moments permettent aussi un partage de culture. Les bénévoles transmettent des éléments de la culture et des modes de vie français favorisant l’intégration (discussions autour de textes d’auteur, de chansons, d’œuvres artistiques, ou d’articles d’actualité, mises en situation autour de thématiques de la vie courante ou professionnelle) et les bénéficiaires partagent leur culture, leur tradition, leurs expériences personnelles de leur vie quotidienne.

Enfin, nous organisons aussi des soirées spéciales, une fois par mois pour converser ensemble sur un mode plus ludique (Soirée Chandeleur, Tour du Monde Culinaire, Soirée Jeux, Soirée Théâtre…).

Des ateliers de conversation pour pratiquer le français, créer du lien, partager cultures et expériences dans une ambiance conviviale et ludique.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 17 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 10 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 03 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-03T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-03T19:00:00+02:00_2025-09-03T21:00:00+02:00;2025-09-10T19:00:00+02:00_2025-09-10T21:00:00+02:00;2025-09-17T19:00:00+02:00_2025-09-17T21:00:00+02:00;2025-09-24T19:00:00+02:00_2025-09-24T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://lafourmiliere-benevolat.fr/nos-missions communication@maisondelaconversation.org