Atelier de conversation en français Maison de la Conversation Paris
Atelier de conversation en français Maison de la Conversation Paris mercredi 3 décembre 2025.
Atelier de conversation en français
Ces ateliers offrent un moment détendu de conversation entre personnes locales et primo-arrivantes, favorisant la création de liens d’amitié.
Ils ne sont pas des cours de français ou de FLE, mais permettent de parler français de façon décomplexée.
Ces rencontres sont aussi un lieu de partage culturel :
- Les bénévoles transmettent des éléments de la culture et des modes de vie français (textes d’auteur, chansons, œuvres artistiques, articles d’actualité, mises en situation de la vie quotidienne ou professionnelle).
- Les bénéficiaires partagent leur culture, leurs traditions et expériences personnelles.
Une fois par mois, des soirées spéciales sont organisées pour converser de manière ludique : Soirée Chandeleur, Tour du Monde Culinaire, Soirée Jeux, Soirée Théâtre…
Date
Tous les mercredis
Horaires
19h à 20h30
Accès
Entrée libre
Animation
Animé par les bénévoles de l’association
Comment venir
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Inscription bénévole
https://lafourmiliere-benevolat.fr/nos-missions
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Des ateliers de conversation pour pratiquer le français, créer du lien, partager cultures et expériences dans une ambiance conviviale et ludique.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
Le mercredi 03 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T19:00:00+02:00_2025-12-03T21:00:00+02:00;2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T21:00:00+02:00;2025-12-17T19:00:00+02:00_2025-12-17T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://lafourmiliere-benevolat.fr/nos-missions communication@maisondelaconversation.org