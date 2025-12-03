Atelier de conversation en français Maison de la Conversation Paris

Atelier de conversation en français

Ces ateliers offrent un moment détendu de conversation entre personnes locales et primo-arrivantes, favorisant la création de liens d’amitié.

Ils ne sont pas des cours de français ou de FLE, mais permettent de parler français de façon décomplexée.

Ces rencontres sont aussi un lieu de partage culturel :

Les bénévoles transmettent des éléments de la culture et des modes de vie français (textes d’auteur, chansons, œuvres artistiques, articles d’actualité, mises en situation de la vie quotidienne ou professionnelle).

Les bénéficiaires partagent leur culture, leurs traditions et expériences personnelles.

Une fois par mois, des soirées spéciales sont organisées pour converser de manière ludique : Soirée Chandeleur, Tour du Monde Culinaire, Soirée Jeux, Soirée Théâtre…

Date

Tous les mercredis

Horaires

19h à 20h30

Accès

Entrée libre

Animation

Animé par les bénévoles de l’association

Comment venir

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés :

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Inscription bénévole

https://lafourmiliere-benevolat.fr/nos-missions

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Des ateliers de conversation pour pratiquer le français, créer du lien, partager cultures et expériences dans une ambiance conviviale et ludique.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-17T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T19:00:00+02:00_2025-12-03T21:00:00+02:00;2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T21:00:00+02:00;2025-12-17T19:00:00+02:00_2025-12-17T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://lafourmiliere-benevolat.fr/nos-missions communication@maisondelaconversation.org