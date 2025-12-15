Atelier de conversation en français Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Roubaix

Atelier de conversation en français 8 janvier – 27 juin 2026 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-08T14:00:00+01:00 – 2026-01-08T15:30:00+01:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Vous souhaitez pratiquer le français pour être plus à l’aise à l’oral ?

Cet atelier de conversation est fait pour vous. Venez discuter en toute convivialité avec des personnes souhaitant elles aussi s’améliorer en français.

L’atelier n’est pas un cours de langue, il s’adresse aux personnes non francophones.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Pour les non francophones

