Atelier de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS

Atelier de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS

Atelier de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS samedi 28 mars 2026.

C’est l’occasion de parler en français avec des gens venus
du monde entier.

Les bibliothécaires vous accueillent pour discuter sur des
sujets variés.
Un niveau intermédiaire en français est requis pour pouvoir
profiter des échanges et participer.

Séances tous les samedis de 10 h 30 à 12 h
sauf jours fériés – Attention, pas d’atelier le samedi 4 avril

Entrée libre.

Voir iciles ateliers de conversation dans tout le réseau des bibliothèques

Un rendez-vous hebdomadaire pour les personnes apprenant le français afin de le pratiquer en toute convivialité.
Le samedi 25 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 18 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 28 mars 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T11:30:00+01:00
fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-28T10:30:00+02:00_2026-03-28T12:00:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00;2026-04-25T10:30:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00

Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé  75012 SALLE A101 1ER ETAGEPARIS
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