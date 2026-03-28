Atelier de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS
Atelier de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS samedi 28 mars 2026.
C’est l’occasion de parler en français avec des gens venus
du monde entier.
Les bibliothécaires vous accueillent pour discuter sur des
sujets variés.
Un niveau intermédiaire en français est requis pour pouvoir
profiter des échanges et participer.
Séances tous les samedis de 10 h 30 à 12 h
sauf jours fériés – Attention, pas d’atelier le samedi 4 avril
Entrée libre.
Voir iciles ateliers de conversation dans tout le réseau des bibliothèques
Un rendez-vous hebdomadaire pour les personnes apprenant le français afin de le pratiquer en toute convivialité.
Le samedi 25 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 18 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 28 mars 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T11:30:00+01:00
fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-28T10:30:00+02:00_2026-03-28T12:00:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00;2026-04-25T10:30:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00
Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 SALLE A101 1ER ETAGEPARIS
https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/
Afficher la carte du lieu Sorbonne Nouvelle et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Le Petit Grand Festival Philharmonie de Paris Paris 28 mars 2026
- Atelier artistique avec Jean Mallard Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS 28 mars 2026