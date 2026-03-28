Atelier de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS

C’est l’occasion de parler en français avec des gens venus

du monde entier.

Les bibliothécaires vous accueillent pour discuter sur des

sujets variés.

Un niveau intermédiaire en français est requis pour pouvoir

profiter des échanges et participer.

Séances tous les samedis de 10 h 30 à 12 h

sauf jours fériés – Attention, pas d’atelier le samedi 4 avril

Entrée libre.

Voir iciles ateliers de conversation dans tout le réseau des bibliothèques

Un rendez-vous hebdomadaire pour les personnes apprenant le français afin de le pratiquer en toute convivialité.

Le samedi 25 avril 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 28 mars 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T11:30:00+01:00

fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T10:30:00+02:00_2026-03-28T12:00:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00;2026-04-25T10:30:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00

Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 SALLE A101 1ER ETAGEPARIS

https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/



Afficher la carte du lieu Sorbonne Nouvelle et trouvez le meilleur itinéraire

