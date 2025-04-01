Atelier de conversation en français Bibliothèque des Valmeux Vernon

Atelier de conversation en français

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 13:30:00

fin : 2025-11-25 15:00:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-12-23

Ces ateliers, animés par une bibliothécaire, visent notamment à favoriser la prise de parole en public, la compréhension et l’expression orale. Ils sont destinés aux publics allophones qui souhaitent améliorer leur français. .

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr

