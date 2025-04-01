Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de conversation en français Bibliothèque des Valmeux Vernon

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure

Début : 2025-11-25 13:30:00
fin : 2025-11-25 15:00:00

2025-11-25 2025-12-23

Ces ateliers, animés par une bibliothécaire, visent notamment à favoriser la prise de parole en public, la compréhension et l’expression orale. Ils sont destinés aux publics allophones qui souhaitent améliorer leur français.   .

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57  annexemediatheque.vernon@sna27.fr

