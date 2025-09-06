Atelier de conversation Guéret

Atelier de conversation Guéret samedi 6 septembre 2025.

Atelier de conversation

8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-20

Atelier de conversation parlons français pour le plaisir .

8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

English : Atelier de conversation

German : Atelier de conversation

Italiano :

Espanol : Atelier de conversation

L’événement Atelier de conversation Guéret a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Grand Guéret