ATELIER DE CONVERSATION

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17

Des moments d’échanges conviviaux en français.

Ces moments d’échanges en français s’adressent à des personnes allophones de tous horizons, de toutes nationalités et origines sociales, dont le niveau de français leur permet au moins de suivre une conversation. Les ateliers sont animés par les bibliothécaires.

Tous les vendredis, hors vacances scolaires. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friendly exchanges in French.

L’événement ATELIER DE CONVERSATION Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES