Atelier de conversation POUR LES ALLOPHONES à Ouzouer sur Loire

Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-09 15:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Conversation en français pour les allophones

– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – .

Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

English :

L’événement Atelier de conversation POUR LES ALLOPHONES à Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-27 par OT SULLY-SUR-LOIRE