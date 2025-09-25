Atelier de conversation POUR LES ALLOPHONES à Sully sur Loire Sully-sur-Loire

Atelier de conversation POUR LES ALLOPHONES à Sully sur Loire

Sully-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-25 09:30:00

fin : 2025-09-25 10:30:00

2025-09-25

Conversation en français pour les allophones

– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – .

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

